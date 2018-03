Sensibilisation au dépistage précoce du cancer

Réagissez

«Cancer du côlon : dépister c’est soigner» est le slogan significatif d’une vaste opération de sensibilisation populaire organisée, mercredi, par le dynamique «forum des carabins» (étudiants en médecine) de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès.

Pour toucher le plus grand nombre de citoyens, plusieurs groupes d’étudiants se sont déployés dans divers sites urbains fortement fréquentés par la population, à l’image de la gare routière, la cité Sakia El Hamra et les différentes stations de tramway. Munis de dépliants, brochures et autres prospectus, les «carabins» se sont attelés à fournir aux citoyens de multiples explications sur les signes cliniques et symptomatiques du cancer colorectal, en prenant soin de signaler que cette pathologie, qui cible généralement des personnes âgées de 50 à 70 ans, constitue la troisième cause de mortalité dans le monde. Se voulant rassurants, ils ont, cependant, tenu à préciser, en termes statistiques, que 90% des malades pourraient guérir si leur prise en charge médicale s’appuyait fondamentalement sur un diagnostic précoce. Une raison pour laquelle les jeunes étudiants ont, au cours de leurs différentes rencontres avec les citoyens, mis en avant l’impérieuse nécessité pour les patients de se conformer strictement aux règles de prévention requises, à l’instar des consultations médicales, du dépistage, du suivi médical, et autres.