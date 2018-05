Reprise des greffes rénales en octobre prochain

Réagissez

Les opérations de greffe rénale reprendront en octobre prochain au niveau du centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, a annoncé hier le professeur Bouterfas, chef du service de néphrologie du CHU. «Les greffes rénales au CHU de Sidi Bel Abbès, suspendues depuis 2007, faute de spécialistes des reins, reprendront en octobre prochain», a assuré le Pr Bouterfas, en marge d'une journée de formation sur les maladies chroniques du rein. Il a fait savoir qu'une équipe médicale spécialisée en chirurgie du rein et des voies biliaires œuvre, en collaboration avec l'Agence nationale de greffe d'organes, à réunir les conditions adéquates pour l'accueil des malades nécessitant des greffes. Le spécialiste a indiqué que 15 cas seront pris en charge par un staff médical spécialisé en chirurgie rénale, rappelant que les opérations de greffe rénale se limitaient auparavant au service de pédiatrie, les donneurs étant les parents des enfants malades. Soulignant l'importance de la prise en charge des malades chroniques, notamment ceux souffrant de diabète et d'hypertension artérielle (HTA), par le suivi permanent et le régime alimentaire afin d'épargner des complications rénales, le Pr Bouterfas a soutenu que le diagnostic précoce des maladies du rein permet d'éviter les complications menant à l'insuffisance rénale.