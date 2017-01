Protestation à l’hôpital Slimane Dahmani

Réagissez

Le personnel médical de l’établissement public hospitalier (EPH) Dahmani Slimane, sis à Sidi Djilali, a observé, hier, un sit-in devant le siège de la direction de cet hôpital pour protester conte la fermeture de l’unité de chirurgie infantile.

Selon un communiqué signé par plusieurs médecins de l’EPH, la décision de fermeture est «contreproductive» et «regrettable». «Cette décision va à l’encontre des intérêts des enfants malades de la wilaya de Sidi Bel Abbés et des circonscriptions limitrophes», indiquent-ils. Cette fermeture s’est traduite également par la réaffectation des médecins spécialistes en pédiatrie vers le Centre hospitalo-universitaire Hassani Abdelkader, précisent-ils.

Outre ces décisions de fermeture et de réaffectation du personnel médical, les protestataires ont évoqué «des pressions émanant de l’administration de l’EPH et la dégradation des conditions de travail au sein de cet établissement». Pour illustrer cette situation, ils rappellent le «harcèlement» dont a fait l’objet l’un de leurs collègues, radiologue, pour avoir dénoncé les insuffisances en matière d’exploitation du scanner de l’hôpital, lesquelles insuffisances ont été portées à la connaissance de responsables du ministère de la Santé en mission d’inspection à l’EPH Dahmani Slimane. «Notre confrère avait exprimé, alors, sa désolation devant l’interdiction de pratiquer les examens scénographiques aux patients sur la base d’une une note administrative», ajoutent-ils. Dans son communiqué, le personnel médical de l’EPH interpelle les pouvoirs publics pour mettre fin aux pressions qu’ils subissent et réexaminer les décisions prises par l’administration de cet établissement.