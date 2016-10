Projection du court-métrage Coquelicot

Réagissez

Coquelicot, court-métrage (38’) de Ababou Abdeljawed, a été projeté samedi après-midi au cinéma Amarna (ex-Olympia) de Sidi Bel Abbès.

Produit par la société MK Production, ce court-métrage retrace l’histoire du jeune Naoum qui, à la veille de son mariage, se voit sommé ainsi que tous les membres de sa famille de quitter leur ferme suite à un avis d’expulsion. Un drame social qui a pour cadre le village d’Aïn Chafia, dans la région Teghalimet, au sud-est de Sidi Bel Abbès. Six mois ont été nécessaires pour la réalisation de ce court-métrage selon Ababou Abdeljawed. De jeunes acteurs belabésiens ont tenu les principaux rôles, parmi lesquels Cherif Sihem, Mohamed Bejaoui, Mostafa Seghir, Helaili Ikram, Moussa Mohamed et Wissam Bedjaoui.

Abeljawed Ababou, cinéaste, artiste peintre et photographe, n’est pas à son premier court-métrage. En 2012, il a réalisé El Haouya (Identité), un court-métrage en noir et blanc qui se distingue par la performance des acteurs dans un jeu très théâtralisé. L’auteur, influencé par la démarche de Jean Cocteau, affirme-t-il, s’emploie depuis plusieurs années à jeter des ponts entre le 4ème et le 7ème art à travers un «théâtre cinématographique».

Diplômé de l’école supérieure des Beaux Arts d’Alger, Abeljawed Ababou a mis à profit son passage au théâtre régional de Sidi Bel Abbés, en sa qualité de responsable des archives audiovisuelles, pour peaufiner plusieurs projets cinématographiques. Depuis 2006, il a réalisé, entre autres, les courts métrages Dramatique City (2006), Transfiguration (2007), 2 Duo (2009) et Kidnapping (2010). Il a son actif, également, deux films d’animation en 3D, à savoir Le pont (2013) et Earth and Moon (2013).