Présentation d’un projet de complexe commercial et de loisirs

Le projet du complexe commercial, hôtelier et de loisirs prévu à la périphérie de la ville de Sidi Bel Abbès, dans le cadre d’un partenariat algéro-koweïtien, a été exposé, hier, lors d’une séance organisée au siège de la wilaya.

C’est en présence de l’exécutif de la wilaya, de représentants d’associations locales que les grands lignes de ce projet ont été dévoilées. Le représentant du bureau d’études espagnol en charge de ce projet, M. José Carlos, a précisé que l’implantation de ce complexe répond à deux critères essentiels : sa proximité de la ville de Sidi Bel Abbès et un accès immédiat à l’autoroute Est-Ouest. La disponibilité d’infrastructures de base (autoroute Est-Ouest, routes, chemin de fer et extension du tramway de Sidi Bel Abbès) «confortent la faisabilité du projet qui devrait générer, une fois mis en exploitation, quelque 2200 emplois directs», a-t-il indiqué. S’agissant des procédures d’attribution de l’assiette foncière, une commission comprenant les directions de l’Agriculture, des Domaines et de l’Environnement a été chargée de procéder à la distraction de terrains longeant l’autoroute Est-Ouest. Intervenant lors de cette séance, le directeur de l’Agriculture, M. Ali Kader, a affirmé que la procédure est en cours et qu’elle concernera «des surfaces à faible rendement agricole». Lors du débat qui a suivi la séance de présentation, le wali a expliqué que la priorité en matière de développement est désormais accordée aux investissements dans les secteurs à forte employabilité de main-d’œuvre : «La priorité dans le contexte actuel est d’encourager l’ensemble des initiatives en mesure de créer de l’emploi et de la plus-value».