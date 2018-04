Plusieurs quartiers en proie à l’insalubrité

Réagissez

Inexplicablement délaissé depuis quelque temps, le cadre de vie des habitants de plusieurs quartiers et cités d’habitation de la ville de Sidi Bel Abbès est en butte à une dégradation continue que d’aucuns imputent aux tiraillements internes qui affectent l’APC du chef-lieu de la wilaya. Une raison évidente, qui a poussé les autorités de la daïra de Sidi Bel Abbès à se substituer aux responsables communaux concernés pour mettre en pratique une vaste et non moins salutaire opération d’hygiène et de salubrité publiques qui a ciblé, en premier lieu, la cité El Djazira.

L’initiative, qui a vu notamment l’implication de l’entreprise Nadhifcom et de l’Office local d’assainissement, s’est soldée, au grand soulagement des habitants, par la collecte et l’évacuation de plusieurs amas de déchets et décombres qui se sont inconsidérément amoncelés çà et là, mettant, du coup, fin aux odeurs pestilentielles qui incommodaient les résidents.

Les avaloirs et autres caniveaux obstrués par des quantités de détritus et de boue à l’origine de l’apparition et de la stagnation de multiples flaques d’eau saumâtres, n’ont pas été en reste, puisque, ce faisant, ils ont été ciblés par de salutaires travaux de curage et de nettoiement, qui ont amélioré quelque peu l’environnement et le cadre de vie des habitants.

Des actions d’hygiène similaires devraient être généralisées au fur et à mesure à d’autres sites urbains qui, faute d’entretien, sont également livrés à leur triste sort.