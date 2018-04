Plusieurs lignes du tramway paralysées

Réagissez

Quinze jours après le déraillement d’une de ses rames qui, heureusement, n’a pas fait de victimes, le tramway de Sidi Bel Abbès a été affecté, depuis jeudi dernier, par des perturbations qui ont paralysé plusieurs de ses lignes. Ces perturbations, dont l’origine demeure inconnue, n’ont pas été sans incommoder les usagers, notamment les abonnés et autres habitués qui, faut-il le souligner, attendent avec impatience la réhabilitation de ce moyen de transport qui, outre mesure, tarde à venir. La société chargée de l’exploitation et de la maintenance du tramway (Setram) qui, dans un communiqué laconique, a fait état de la paralysie partielle des lignes de transport qui en est à son quatrième jour, est, cependant, restée muette sur les causes réelles de ces perturbations. Aucun délai n’a été annoncé quant à la durée et l’achèvement des travaux de rétablissement des lignes de transport immobilisées.