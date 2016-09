Réagissez

Ahmed Khiat, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages et livres de contes, vient de publier, à la lumière de sa longue carrière d’enseignant, une intéressante étude intitulée L’enseignement primaire postindépendance à Sidi Bel Abbès.

Fruit d’un long travail de recherche, d’analyse et d’observation, l’étude se veut, à la fois, un précieux témoignage et un éclairage édifiant sur les différentes péripéties qui ont caractérisé le cycle d’enseignement primaire au lendemain de l’indépendance. Dans le document qui se subdivise en vingt-cinq chapitres complémentaires, Ahmed Khiat fait remarquer, en préambule, que «le but d’une telle étude est d’immortaliser les noms des premiers combattants de l’Algérie indépendante, ces bâtisseurs anonymes qui ont continué, dès le recouvrement de la souveraineté nationale, la glorieuse lutte de nos vaillants martyrs et moudjahidine qui se sont sacrifiés pour la libération du pays».

Mettant à profit son riche parcours entamé, dès l’indépendance, à l’âge de 17 ans, Ahmed Khiat relate, non sans nostalgie, les phases préliminaires qui ont marqué notamment la réouverture des écoles de Sidi Bel Abbès après le départ massif des colons et leur reprise en main par les premiers pionniers de l’enseignement qui, précisera-t-il, «ont su relever le défi avec abnégation et dévouement».

Tout en évoquant une brochette de responsables qui ont eu à piloter le secteur de l’éducation d’alors, l’auteur n’a pas omis de rendre hommage à plusieurs de ses anciens collègues «qui, dit-il, armés d’une volonté à toute épreuve, s’étaient mobilisés, corps et âme, pour battre en brèche toutes les difficultés et contraintes survenues à l’époque, et jeter graduellement les premiers jalons du secteur de l’éducation».