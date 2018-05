Nouvelles de Sidi Bel Abbès

Réagissez

Des souscripteurs réclament leur logement LPA



Alors qu’ils espéraient prendre possession de leur logement dans les délais fixés, des citoyens ayant postulé à un projet de réalisation de cinquante logements promotionnels aidés (LPA), lancé voilà cinq années déjà, dans une zone périphérique de la ville de Sidi Bel Abbès, considèrent que leur patience est, depuis quelque temps, particulièrement mise à rude épreuve. Excédés par l’attente qui, selon eux, n’en finit pas, ils se disent manifestement lésés dans leurs droits, dans la mesure où ils se sont acquittés des charges préliminaires prescrites dans le contrat de souscription au projet. Un projet dont l’achèvement ne semble pas se profiler à l’horizon puisque, précisent-ils, il est purement et simplement à l’arrêt. En effet, selon une estimation de la situation physique du projet, les travaux réalisés ne dépassent guère les 30%. N’entrevoyant pas le bout du tunnel, les souscripteurs n’ont d’autre choix que d’interpeller expressément les responsables locaux concernés pour tirer au clair cette affaire qui semble décidément s’installer dans la durée.



Le projet d’une trémie gelé



Malgré la mise en service du tramway depuis bientôt dix mois, la fluidité du trafic routier dans la ville de Sidi Bel Abbès continue, encore, de poser de sérieux problèmes aux automobilistes. «Il y a urgence de désengorger la circulation automobile, particulièrement au niveau de l’agglomération de Sidi Djilali», soulignent les habitants des quartiers périphériques, qui doivent, quotidiennement, prendre leur mal en patience dans les habituels bouchons du matin avant de pouvoir rejoindre le centre-ville.

Les deux trémies desservant actuellement le quartier de Sidi Djilali, au niveau du quartier «Lazsari» et à proximité de la gare routière nord, ont en effet montré leur limite, même après la mise en service du tramway censé rendre plus fluide la circulation routière. Pourtant, un projet ambitieux avait été retenu en 2014, avant d’être touché par une mesure de gel en raison des restrictions budgétaires.

Il s’agit de la trémie projetée de la voie ferrée et devant relier le rond-point du lieu-dit «Dubaï» à l’agglomération de Sidi Djilali pour plus de fluidité des engins dans le tissu urbain, notamment dans cette partie de la ville qui connaît une occupation massive de la population.

Le projet, confié à une entreprise spécialisée dans le secteur de la construction, avait été estimé à l’époque à 45 milliards de centimes. Pour les habitants de Sidi Djilali, le dégel de ce projet dans le cadre de la relance des projets de développement aura un impact significatif et apportera une solution définitive aux bouchons très contraignants aux heures de pointe.



Un enfant mortellement fauché par un véhicule



Un enfant âgé de huit ans a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dimanche en fin d’après-midi sur la route reliant la ville de Sidi Bel Abbès à la commune de Tessala.

Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule, qui roulait vraisemblablement à vive allure, a percuté violemment le gamin qui est mort sur le coup. Le corps de la victime a été transféré par les éléments de la Protection civile au service de médecine légale du Centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani pour la procédure d’autopsie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.