Les travaux d’une piscine à l’arrêt

L’achèvement des travaux de réalisation d’une piscine semi-olympique au quartier Bouazza El Gharbi, au chef-lieu de wilaya, n’est certainement pas pour demain.

Le projet, pourtant bien accueilli par la population locale, notamment les jeunes de ce quartier populeux, est à l’arrêt depuis plusieurs mois. Inscrit en 2014 sur le site de l’ancienne briqueterie, le projet d’un montant de 400 millions de dinars a été lancé en décembre 2016 pour un délai de 24 mois. Un délai largement dépassé, comme le font rappeler des associations locales qui ont sollicité, hier, dans un communiqué remis à El Watan, les pouvoirs publics à diligenter une enquête sur les raisons de ce retard et les «modalités de passation» de ce marché public.

Selon le communiqué, l’ancienne briqueterie devait abriter un centre de formation aux métiers du bâtiment (Maison de l’artisanat) avant que l’assiette foncière ne soit réaffectée par les Domaines au secteur de la jeunesse et des sports pour la réalisation d’une piscine semi-olympique. Le chantier de cette infrastructure sportive, à l’arrêt actuellement, a, rappelons-le, fait l’objet en janvier 2018 d’une visite d’inspection de l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a, lors de cette visite, insisté sur l’achèvement des travaux restants et la livraison du projet en juin 2018, c’est-à-dire dans moins de deux mois.