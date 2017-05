Les soldats du feu se mobilisent

Réagissez

Echaudés par les 4 211 hectares de forêts, maquis et broussailles dévastés par les feux qui se sont déclarés l’été dernier à Sidi Bel Abbès, les services de la Protection civile viennent de prendre les devants en lançant une vaste campagne d’information et de sensibilisation multiforme devant cibler les différentes catégories sociales, particulièrement les éleveurs, les fellahs riverains des massifs forestiers. Pour parer aux risques d’incendies qui ont fait de Sidi Bel Abbès la wilaya la plus touchée du pays, les cadres de la Protection civile auront, un mois durant, à prodiguer aux citoyens divers conseils de prudence et autres mesures de précaution pour prémunir le patrimoine forestier contre d’éventuels sinistres. Intitulée «été sans danger», la campagne sera ponctuée de multiples séances explicatives et rencontres de proximité qui seront organisées dans les différentes communes et localités jouxtant les différents sites forestiers qui, en termes chiffrés, s’étalent sur une superficie globale estimée à quelque 203 000 hectares. Le programme de la campagne prévoit, en outre, plusieurs actions de sensibilisation qui s’articuleront précisément autour de la conduite à tenir pour éviter les risques de noyades et d’accidents de la route.