Les officines de garde réclament un renforcement de la sécurité

La direction de la santé et de la population (DSP) de Sidi Bel Abbès a organisé, jeudi à l’hôtel Beni Tala, une journée de sensibilisation sur l’application de l’arrêté du 20 août 2014 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture, ainsi que l’organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie. Cette journée, à laquelle ont participé les représentants du Syndicat national (Snapo) et ceux du conseil de l’Ordre des pharmaciens d’officine, s’est focalisée sur la nécessité de «rendre disponibles les médicaments tout au long de la journée et de la nuit», indique Zefizef Abdelhak, secrétaire général du Snapo. Selon lui, l’approche proposée lors de cette rencontre vient en complément du dispositif de garde qui sera instauré à partir du mois de novembre 2017, afin d’assurer une large couverture des permanences. Ainsi, les pharmaciens d’officine sont tenus d’assurer la garde les vendredis et jours fériés (de 8h à 19h) et la nuit (de 19h à 8h), et ce, conformément à l’arrêté sus-indiqué. «En dehors de la garde, dont les horaires sont préalablement fixés, les pharmaciens d’officine doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture», rappelle M. Zefizef. Il précise également que la liste des officines de pharmacie devant assurer la garde par commune est établie en commission mixte par la DSP, le Snapo et les représentants du conseil de l’Ordre de la wilaya, quinze jours avant le début de chaque mois. Aussi, la liste des officines de garde doit faire l’objet d’une large diffusion par le DSP, par le biais d’un affichage au niveau des services de police, l’APC, la daïra, les lieux publics et les différentes officines de pharmacie. Pour M. Zefizef, le renforcement de la couverture sécuritaire est le plus grand garant pour une meilleure organisation de la garde. Lors de cette rencontre, la DSP s’est engagée à prendre en charge cet aspect en coordination avec les services habilités, dira-t-il.