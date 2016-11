Les nouvelles technologies à l’honneur à l’université

Réagissez

Durant deux jours, programmeurs, développeurs et étudiants se réunissent pour rencontrer, partager et apprendre autour de conférences et de CodeLabs», indique Walid Serrir, l’un des organisateurs du DevFest.

Cinq thèmes ont été retenus, à savoir le web, Cloud and big data, Android et objets connectés Entreprentschip et découverte. Pour les organisateurs, cette rencontre est une occasion concrète de s’essayer aux nouvelles technologies avec l’aide d’un expert. «Ces sessions sont de véritables formations proposées par des experts reconnus dans leur domaine», soulignent-ils. Selon Hamia Abdelwahab, responsable de l’incubateur des entreprises, le DevFest est le deuxième événement du genre organisé cette année à Sidi Bel Abbès, après le Study Pam’s (mars 2016), également organisé avec la collaboration de Google. «Avec ce premier DevFest, nous avons élargi notre champ d’action aux wilayas environnantes.

Au terme de ces deux journées, les meilleurs développeurs seront récompensés», explique-t-il. Et d’ajouter : «Le développement Androïd ouvre de nouvelles perspectives en termes d’emploi, de formation et de création de start-up que favorise l’incubateur des entreprises.» Le directeur des systèmes d’information du groupe des sociétés Hasnaoui, Amokrane Abdelkrim, a, à l’ouverture du DevFest, mis en relief tout l’intérêt que porte le Groupe au développement des nouvelles technologies et à leurs diverses applications. «Nous accordons, dans le contexte économique actuel, beaucoup d’importance aux innovations et aux initiatives dans le domaine technologique, particulièrement les TIC», a-t-il affirmé. La séance matinale a été maquée par l’intervention de Abdelhamid Lagrid, représentant de Google dans les universités algériennes. Une dizaine de conférenciers ont assuré, hier, l’animation de débats sur le développement des applications Android.

Aujourd’hui, des ateliers de formation rassemblent essentiellement des étudiants issus de l’Ecole supérieure d’informatique, intéressés par les technologies et les plate-formes de Google (Android, Chrome, Google Apps, GWT, AppEngine).