Les étudiants en chirurgie dentaire manifestent de nouveau

Réagissez

Depuis près de 20 jours, les étudiants du département de chirurgie dentaire de la faculté de médecine Taleb Mourad enchaînent les actions de protestation pour réclamer de meilleures conditions pédagogiques.

Hier encore, ils ont observé pour la énième fois un sit-in dans l’enceinte de cet établissement, où les cours connaissent de fréquentes perturbations depuis le mois de novembre denier. A la fin du mois de novembre, une centaine d’entre eux ont improvisé une marche jusqu’au siège de la wilaya, après avoir vainement sollicité l’intervention des responsables de l’université Djilali Liabès pour débloquer cette situation.

«Nous n’avons eu aucune réponse aux multiples revendications émises dans le sens d’une meilleure prise en charge de la formation au niveau du département de chirurgie dentaire», indique une étudiante inscrite en 5e année. Elle évoque notamment le manque de produits médicaux indispensables à la réalisation de travaux pratiques. Il est utile de signaler que ce département dispose d’une unité de soins ouverte au grand public, où de nombreuses interventions sont effectuées quotidiennement. Ainsi, les soins et autres interventions menés au sein de cette unité sous le contrôle de professeurs et de praticiens confirmés, constituent un passage obligé dans le cursus des étudiants. Depuis sa création en 2007, cette unité s’emploie à promouvoir la qualité des soins, en améliorant les conditions d’accueil et de prise en charge médicale d’un grand nombre patients.

Elle est pourvue notamment d’une vingtaine de fauteuils dentaires et de deux laboratoires spécialisés en orthopédie dento-faciale (ODF). L’unité assure une variété de soins, entre autres, la restauration esthétique au composite, les traitements canalaires (instrumentation rotative ou manuelle), la restauration des dents postérieures, le traitement de maladies des gencives, les extractions chirurgicales, la restauration prothétique ainsi que le traitement de diverses pathologies buccales. Aussi, le dispositif de traitements thérapeutiques dispensé au sein de cette unité est assorti de diverses actions complémentaires portant sur la prévention et le dépistage des infections buccales.