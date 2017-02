Les équipements de radiothérapie réceptionnés

Réagissez

Le centre anticancer (CAC) de Sidi Bel Abbès, dont l’ouverture était prévue en mars prochain, «sera opérationnel au premier semestre de l’année en cours», a affirmé, jeudi, lors d’un point de presse, la directrice de la santé de la wilaya.

Elle a précisé, à ce propos, que les équipements de radiothérapie, dont 3 accélérateurs, acquis auprès de l’équipementier américain Variam, sont en phase d’installation et d’essais. Aussi, le centre sera encadré, a-t-elle indiqué, par une vingtaine de médecins spécialistes en oncologie, 16 médecins généralistes, 5 radiologues, 3 psychologues et une centaine de paramédicaux, qui suivent, actuellement, une formation supplémentaire au niveau du CAC d’Oran. Le CAC de Sidi Bel Abbès, dont les travaux de réalisation ont été achevés il y a plusieurs mois, avait accusé un grand retard dans la livraison d’équipements médicaux et de formation du personnel médical. Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, a, pour rappel, effectué deux visites d’inspection à Sidi Bel Abbès au cours de l’année 2016, mettant, à chaque fois, l’accent sur la nécessité de doter le CAC dans les meilleurs délais en équipements de radiothérapie pour sa mise en fonction effective. L’entrée en fonction de ce CAC, conçu pour être au service d’un bassin démographique de près de 2 millions d’habitants (avec les populations des wilayas limitrophes), «diminuera la pression sur les structures de traitement et de suivi existantes dans la wilaya», avait souligné, en novembre 2016, le ministre de la Santé.

Les travaux de réalisation, lancés en 2006, se sont arrêtés en 2009, avant de redémarrer en 2013. C’est le groupe Hasnaoui qui a pris le relais pour la réalisation des travaux de corps d’état secondaires, après 4 années d’arrêt des travaux. D’une capacité de 120 lits, extensible à 220, le CAC, implanté à la périphérie de la ville, s’étend sur une superficie de près de 7 ha.