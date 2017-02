Les auteurs condamnés à la perpétuité

Réagissez

Le meurtrier d’un adolescent de 14 ans, assassiné en décembre 2015 à Ben Badis, a été condamné, lundi soir, par le tribunal criminel de Sidi Bel Abbès à la prison à perpétuité.

Deux autres prévenus, impliqués dans cette même affaire, ont écopé également de la réclusion criminelle à perpétuité. Les dénommés D. Boulanouar, B. Abdelkader et M. Bachir, âgés respectivement de 25, 47 et 26 ans, ont été reconnus coupables d’enlèvement, séquestration, viol et homicide volontaire à l’encontre du jeune Miloud par le tribunal criminel, constitué en session criminelle. La victime, Miloud Chaïbi, avait été enlevée vers la fin du mois de décembre 215 par plusieurs individus près de son domicile.

Elle a été emballée dans un sac en plastique après avoir été violée, torturée puis assassinée. Son corps a été retrouvé le 29 décembre 2015 par les services de police. La nouvelle de l’assassinat de Miloud a, rappelons-le, failli tourner à l’émeute. Les habitants de Ben Badis sont sortis, au lendemain de son assassinat, dans la rue, réclamant vengeance. Dans son réquisitoire, l’avocat du ministère public a requis la peine capitale à l’encontre des prévenus, mettant en exergue la gravité des faits dont a été victime le jeune adolescent. Après les délibérations, qui se sont prolongées jusque tard dans la nuit de lundi, le tribunal a rendu son verdict en condamnant les trois accusés à la perpétuité