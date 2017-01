Les associations impliquées dans la gestion des déchets

Réagissez

Mise en exploitation voilà 18 mois, l’entreprise de gestion des déchets «Nadhif.com» de Sidi Bel Abbès vient d’obtenir l’unique soutien qui lui manquait jusqu’alors : Celui, ô combien précieux, du fameux mouvement associatif local.

Lors d’une rencontre de concertation qui a regroupé les responsables de cette entreprise et les représentants des comités de quartiers, les participants ont fait le point sur les conditions de prise en charge des ordures ménagères et les multiples contraintes rencontrées quotidiennement par les équipes de travailleurs déployées par Nadhif.com. Parmi les principales difficultés énumérées dans ce contexte, figurent particulièrement celles liées à l’inobservation, par bon nombre de ménages, des horaires de passage des agents chargés de l’enlèvement des déchets et à la détérioration apparemment délibérée qui cible les bacs à ordures.

Ne pouvant se résoudre à faire cavalier seul face à cette déplorable situation, le directeur de Nadhif.com a instamment exhorté les représentants des comités de quartiers et l’ensemble des militants associatifs locaux à s’impliquer davantage dans la sensibilisation des citoyens à la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement les horaires de rotation et de préserver les bacs mis à leur disposition contre toute forme de dégradation. Le message a été, au demeurant, reçu puisque les deux parties, conscientes de l’ampleur de la tâche, ont décidé de faire cause commune pour remédier à ces carences «préjudiciables» tant à l’environnement qu’au cadre de vie des citoyens.