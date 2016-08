Les associations au chevet de l’environnement

Réagissez

Activant dans la ville de Sidi Bel Abbès sous l’appellation significative de Jeunesse volontaire, une association locale vient d’entreprendre une intéressante opération de volontariat destinée l’éradication des nuisances et autres altérations qui affectent indiciblement l’environnement et le cadre de vie des populations. Une manière de sensibiliser le public à la nécessaire implication dans la préservation de l’environnement. L’opération, qui s’étale sur une semaine, s’articule autour d’une multitude de travaux d’entretien et d’amélioration des espaces de vie (désherbage, nettoiement, réhabilitation, épierrage, etc.). L’opération, à laquelle se sont joints une association dénommée Touiza ainsi qu’une trentaine de jeunes volontaires issus de diverses régions du pays, a ciblé particulièrement un des principaux sites du campus universitaire ainsi que la fameuse pépinière jouxtant le quartier Sidi Bouazza El Gherbi.