Les apiculteurs veulent créer une coopérative

Les apiculteurs affiliés à l’association Djebel Moksi de Sidi Bel Abbès souhaitent la création d’une coopérative apicole. Mettant à profit l’exposition-vente de miel qui vient de s’ouvrir dans la cité de la Mekerra, les producteurs ont, en effet, réclamé, par la voix de leur représentant, la mise en place pressante d’une coopérative qui leur permettrait de promouvoir la filière apicole dont l’activité commerciale révèle plutôt un aspect en dents de scie. L’objectif recherché par une telle démarche que d’aucuns qualifient de salutaire, est d’instaurer en priorité les mécanismes requis devant faciliter aux apiculteurs la commercialisation de leurs produits. Des produits dont la vente est, en grande partie, tributaire de l’organisation périodique de foires, salons et autres événements occasionnels. Visiblement animés par la ferme intention de s’ériger en coopérative, les apiculteurs justifient, par ailleurs, leur revendication par divers avantages que leur offrirait celle-ci notamment en matière de renouvellement et de modernisation des équipements et matériels apicoles, de développement de la production et de vulgarisation des techniques d’élevage des abeilles.