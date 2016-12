Les aéro-clubs en déclin

Réagissez

L’aéro-club de Sidi Bel Abbès vient de célébrer, pour la première fois, la Journée internationale de l’aviation civile en organisant une rencontre de concertation régionale à laquelle a été convié un panel d’experts, pilotes et autres instructeurs spécialisés dans l’aéronautique.

Bien plus qu’un simple regroupement, la journée qui, du reste, a été ponctuée de diverses communications analytiques, se voulait, en fait, un message descriptif par lequel certains participants, et non des moindres, ont clairement exposé, avec moult détails, la situation peu reluisante qui affecte la plupart des aéro-clubs du pays, y compris celui de Sidi Bel Abbès. Dans leurs interventions successives, les orateurs ont évoqué les multiples contraintes auxquelles sont confrontés les différents établissements en mettant, particulièrement en avant, le manque crucial d’aéronefs, l’état de décrépitude des lieux, la vétusté des installations techniques, l’absence d’équipements didactiques, sans omettre, cependant, le mutisme inénarrable dont font montre certains responsables concernés quant aux nombreuses doléances dont ils ont été destinataires. Une situation fort préjudiciable qui, selon eux, s’est soldée fatalement par une insurmontable paralysie qui a gagné les aéro-clubs.