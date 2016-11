Réagissez

La délégation ministérielle de l’hydraulique, composée du bureau d’études ONID-RI, en charge de la réhabilitation et de l’aménagement de l’oued de Béchar, a participé, avant-hier, à une réunion, après celle du mois d’avril dernier, avec les élus de l’APW et les membres de l’exécutif de wilaya.

Plusieurs aspects du projet en question, préoccupation de la population, ont été débattus, notamment ceux relatifs aux inconvénients et risques majeurs qui pèsent sur les riverains pendant les crues (comme celles de 2008 et 2014), la dégradation des infrastructures (ponts, routes, écoles, etc.), les insupportables émanations nauséabondes et enfin l’aspect repoussant de la rivière. Selon le bureau d’études, dans l’étape actuelle du projet d’aménagement, l’étude serait avancée et certaines missions sont achevées, d’autres sont en cours et continuent à faire l’objet de débats avec les représentants de la population et la société civile dans le cadre de la démocratie participative. A cet effet, un représentant du bureau d’études a ouvert un bureau au niveau de la commune pour recueillir les avis et suggestions aux fins d’enrichissement du projet. Un responsable de l’exécutif a demandé le renforcement en personnel de ce bureau pour recueillir les avis du plus grand nombre possible d’habitants.

Le bureau d’études ONID-RI, qui a réaménagé l’oued d’El Harrach avec succès, dit-on, présentera des variantes du projet dont les habitants choisiront celle qu’ils jugeront appropriée, mais qui inclura invariablement une étude socio-économique intégrant de nombreux équipements (espaces verts, aires de loisirs) qui pourraient être en définitive exploités et rapporter des financements à la commune. Dans les travaux d’envergure envisagés, le bureau d’études compte agir en amont de l’oued dans le but de préserver les eaux des crues soutenues par une canalisation efficiente qui permettra leur utilisation de façon rationnelle en aval. Cependant, les autorités locales sont appelées, pour rendre fiable le projet d’aménagement en question, de résoudre prioritairement la problématique des canalisations de l’assainissement. Mais, le projet de réalisation de la station d’épuration des eaux usées traîne toujours et reste gelé, à l’instar d’autres projets structurants comme ceux du Centre hospitalo-universitaire ou encore celui du tramway, en raison, fait-on savoir, de la crise financière que traverse le pays.