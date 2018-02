Le mouvement associatif au secours des démunis

Réagissez

L’association caritative Kafil El Yatim (Parrain de l’orphelin) de Sidi Bel Abbès s’apprête, en cette période de grand froid, à doter quelque 160 ménages vulnérables de colis alimentaires.

Sa consœur, Amel El Yatim (Espoir de l’orphelin), vient de mettre le cap sur la commune de Merrine (sud de la wilaya) où elle a entrepris, par le biais d’une caravane humanitaire, une action d’aide et d’assistance qui a ciblé plusieurs familles vivant dans des conditions précaires. Une précarité d’autant plus intenable que la localité de Merrine et ses rudes contrées environnantes sont réputées tant pour leur éloignement que pour les températures particulièrement glaciales qui y sévissent pendant la période hivernale. Secondée par le bureau local de l’Union de wilaya UNFA et une équipe de jeunes bénévoles, Amel El Yatim a supervisé, sur les lieux, une salutaire opération de distribution de divers lots de couvertures, d’effets vestimentaires et autres chauffages devant permettre aux familles qui sont composées, pour la plupart de veuves et d’orphelins, de faire face, un tant soit peu, à la rigueur du froid et à l’indicible isolement de leurs lieux de vie. Un geste particulièrement apprécié par ces familles qui, faute de moyens, peinent à prendre en charge les multiples contraintes auxquelles elles sont quotidiennement confrontées (cherté de la vie, chômage, éloignement, manque de transports, etc.).