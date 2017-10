Le ministre promet de débloquer les projets LPA

Réagissez

En visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a annoncé samedi la «réactivation» de la formule du logement public aidé, suspendue en 2012 en raison de nombreuses entraves administratives.

Des entraves qui bloquent, a-t-il indiqué, l’achèvement d’un programme de 16000 logements LPA à travers plusieurs wilayas. Il a précisé qu’un groupe de travail pluridisciplinaire a été installé récemment au niveau du ministère afin d’élaborer un nouveau cahier des charges, lequel aura à assouplir certains aspects administratifs et techniques pour garantir la continuité des chantiers. M. Temmar a également affirmé que la priorité est accordée à la relance de tous les projets à l’arrêt à travers le territoire national. Selon lui, des orientations ont été données afin de relancer tous les projets inscrits pour le secteur de l’habitat, tous programmes confondus et, particulièrement, ceux de la formule location-vente. Interpellé par des entrepreneurs locaux sur les restrictions budgétaires mettant à mal la trésorerie d’un grand nombre d’entreprises du bâtiment, le ministre a appelé les responsables de la DUC et de la DLEP à régulariser, au plus vite, les situations en instance afin «de sauvegarder l’emploi et l’outil de réalisation au niveau local». Le ministre de l’Habitat s’est enquis, lors de sa visite, de l’avancement du projet de 100 logements publics locatifs à Aïn Berd, du pôle urbain de Sidi Lahcen (1000 logements sociaux), du projet de réalisation de 800 logements AADL à Tessala et celui des 500 LPA sur la pénétrante sud de la ville de Sidi Bel Abbès. Il a clôturé sa visite en présidant une cérémonie de remise des clés à 347 bénéficiaires de logements AADL et de 90 logements publics locatifs à Sfisef.