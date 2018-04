Le corps sans vie d’un sexagénaire repêché dans l’oued Mekerra

Réagissez

Après plus de vingt-quatre heures d’intenses recherches, le corps sans vie d’une personne de sexe masculin qui avait été emportée, jeudi matin, par les crues de l’oued Mékerra, a été retrouvé, hier en fin de matinée, à la sortie est de l’agglomération de Sidi Bel Abbès. Douze plongeurs de la Protection civile de Sidi Bel Abbès avaient été déployés sur le tronçon du cours d’eau qui traverse la cité de la Mékerra de bout en bout. Agée d’une soixantaine d’années, la victime avait chuté dans les eaux de l’oued par mégarde, alors qu’elle circulait imprudemment à proximité des rives de l’impétueux cours d’eau. Il y a lieu de souligner que les services de la Protection civile avaient mobilisé une panoplie de moyens humains et matériels parmi lesquels figurent 65 sapeurs-pompiers, 5 camions d’intervention et 3 ambulances médicalisées.