Le conflit entre l’UGTA et la section syndicale de l’APC se durcit

Réagissez

Le bras de fer qui oppose, depuis plusieurs mois, la section syndicale de l’APC de Sidi Bel Abbès à l’Union de wilaya de l’UGTA devra désormais être tranché par la justice.

Elue en février 2015 pour une durée de 3 ans, la section syndicale de la commune a été dissoute fin août 2017 de manière «illégale» par l’Union de wilaya, estime M. Ismaïl, secrétaire générale du syndical de la commune. Selon lui, cette dissolution est intervenue à la suite d’un conflit larvé ayant trait à la gestion des fonds des œuvres sociales de l’APC. «Nous sommes surpris de la décision de l’Union de wilaya de vouloir dissoudre la section syndicale, et ce, à cinq mois seulement du renouvellement de son mandat», souligne-t-il. Pour M. Ismaïl, l’assemblée générale extraordinaire «provoquée» par des membres de l’Union de wilaya est entachée de plusieurs «irrégularités». «Le quorum n’a pas été atteint lors de cette assemblée, en sus de l’absence d’un huissier de justice pour constater la qualité des présents et consigner le déroulement de ce conclave», assure M. Ismaïl. Pour les responsables de l’UGTA, l’élection d’un nouveau bureau de la section syndicale a été «entériné par les deux tiers de l’assemblée des adhérents au syndicat UGTA». Contestant la décision de dissolution de la section syndicale et le caractère «illégal» de l’assemblée extraordinaire, les syndicalistes de la commune ont saisi, lundi, en référé, le tribunal de Sidi Bel Abbès pour invalider les décisions prises par l’instance organique de l’UGTA. «Saisie d’une requête, la justice devrait rendre son verdict au cours de cette semaine», indique notre interlocuteur.