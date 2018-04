Le chef de daïra se substitue au maire

Réagissez

Le chef de daïra de Sidi Bel Abbès se substituera au P/APC du chef-lieu de wilaya pour le lancement d’opérations d’entretien et d’aménagement de la ville, ainsi que pour la supervision des préparatifs relatifs aux actions de solidarité durant le mois de Ramadhan.

C’est ce qu’a annoncé, hier, en pleine session de l’exécutif, le wali de Sidi Bel Abbès, qui a instruit le chef de daïra et le directeur de la réglementation générale (DRAG) d’entamer la procédure légale de substitution des pouvoirs. La substitution des pouvoirs consiste à transférer des attributions de gestion de cette collectivité au chef de daïra, en sa qualité de représentant légal du wali, et en application des articles 100 et 102 (chapitre 3) du code communal.

Cette décision intervient, selon le représentant de l’administration, à la suite des dissensions nées au sein de l’Assemblée communale et qui se sont traduites par «des retards importants dans le lancement de plusieurs projets de développement». Il y a lieu de préciser que la désignation d’un nouveau secrétaire général de l’APC, au lendemain de l’installation de la nouvelle Assemblée, avait donné lieu à un véritable bras de fer entre le maire, Toufik Adda Boudjellal, et les représentants de l’administration locale.

L’Assemblée populaire communale, minée par un conflit qui dure depuis plusieurs mois, se retrouve également confrontée à des dossiers lourds liés essentiellement au foncier.

«Des permis de construire pour la réalisation de logements promotionnels sur des terrains constituant des servitudes ou des espaces verts continuaient d’être accordées, alors que le contentieux de l’esplanade de Sidi Djilali demeure encore en suspens», alertent des associations de quartier engagées dans la préservation des biens de la collectivité. Pour les habitants de Sidi Djilali, les textes de loi préservant les espaces verts et autres zones de détente ont été «clairement transgressés» au profit d’«intérêts opaques» et de réseaux d’influence qui ont procédé, graduellement, au dépeçage du foncier à Sidi Bel Abbès. Que ce soit sur la grande esplanade de Sidi Djilali, au lieu-dit le Rocher, ou, comme tout récemment, à proximité de la forêt récréative du Bosquet.