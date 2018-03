Le centre anti-cancer se dote d’un accélérateur

Réagissez

Six mois seulement après sa mise en service, plutôt graduelle, le centre anticancer (CAC) de Sidi Bel Abbès vient de franchir un nouveau pas en se dotant d’un accélérateur de radiothérapie ultra-moderne introduit pour la première fois en Algérie.

Un outil médical de pointe qui, de l’avis de bon nombre de praticiens et spécialistes, constitue une sérieuse option pour l’innovation technologique et, partant, une prise en charge tout aussi efficace que qualitative des malades. D’un coût global estimé à quelque 300 millions de dinars, l’appareil est, en effet, à même de traiter avec une haute précision des tumeurs cancéreuses minuscules, à l’instar des pathologies broncho-pulmonaires, de la prostate, du col de l’utérus, et autres. Contrairement aux accélérateurs ordinaires, ce nouvel équipement permet, au grand soulagement des patients, de réduire substantiellement le temps consacré habituellement aux séances de radiothérapie. Réalisé sur un site de quatre hectares jouxtant le fameux boulevard d’excellence de Sidi Bel Abbès, le centre anticancer est doté d’une capacité d’accueil de 120 lits assortie d’une possibilité d’extension de 80 lits supplémentaires. L’établissement médical, qui abrite une dizaine de services spécialisés (médecine nucléaire, réanimation, chirurgie, oncologie, etc.), a une vocation typiquement régionale, puisqu’il accueille également des malades issus des wilayas de Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Relizane...