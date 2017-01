La ville privée d’eau depuis mardi

Réagissez

La ville de Sidi Bel Abbès est sans eau depuis mardi dernier. Selon un communiqué de l’Algérienne des eaux (ADE), les fortes précipitations enregistrées, cette semaine, sur toute la région, sont à l’origine de l’arrêt de la station de traitement du barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen). «La station de traitement a été mise à l’arrêt en raison d’une augmentation anormale de la turbidité de l’eau brute», précise le communiqué de l’ADE. Au moins 75% des foyers de la ville sont ainsi privés d’eau potable, sauf ceux alimentés par des forages de Tenira et Sidi Ali Benyoub. De nombreux habitants de différents quartiers ont été pris au dépourvu car non informés à temps de ces perturbations du réseau d’approvisionnement. Et, comme à l’accoutumée, jerricans et autres récipients ont refait leur apparition dans un va-et-vient incessant aux quatre coins de la ville. Selon l’ADE, un système de «citernage» a été mis en place en attendant la remise en fonction de la station de traitement de Sidi Abdelli, ainsi qu’un numéro vert (1593) pour le grand public.