La troupe Beni Ameur hôte de la vallée du M’zab

Ghardaïa accueillera, à compter du 29 octobre, la seconde caravane culturelle qu’organise l’association Beni Ameur.

En collaboration avec le ballet de Sidi Bel Abbes (Noujoum Diwane),

l’Ecole des beaux-arts et la coopérative Dik, la troupe Beni Ameur sillonnera, à l’invitation de l’association Imkress, la région d’El Attef, du 29 octobre au 1er novembre prochain, «dans le cadre des festivités célébrant la date de déclenchement de la lutte armée», indique le président de l’association, Kazouz Mohamed. Cette caravane qui rendra hommage, à Ghardaïa, au défunt artiste Benaoum Azzedine, prévoit d’organiser des ateliers artistiques consacrés au théâtre de marionnettes, des spectacles de danses populaires, de chants bédouins et de musique gnaoui. Elle sera composée, selon M. Kazouz, de 35 artistes, musiciens et hommes de lettres. «L’association Beni Ameur vise à travers cette action à mettre en avant le patrimoine artistique de la région de la Mekerra et promouvoir les activités culturelles dans la région du M’zab», estime M. Kazouz. Créée en 1967, la troupe Beni Ameur s’efforce depuis de sauvegarder le folklore local à travers l’incontournable danse «El Allaoui» et à favoriser l’émergence de nombreux jeunes artistes.

La troupe Béni Ameur, connue mondialement, a, entre autres, décroché le premier prix au Festival panafricain d’Alger en 1969, le Prix du meilleur thème au Festival mondial de Palma de Mallorca (Espagne) en 1997 et le 3e prix au Festival international d’Ankara (Turquie) en 2009. M. Abdelkrim