La rouquine du désert, nouveau roman d’Ahmed Ouhala

Réagissez

La rouquine du désert est le titre d’un roman que vient de signer Ahmed Ouhala, qui en est à son troisième ouvrage, après ceux intitulés la Malédiction de l’or noir et la Permaculture ou le sentier vert.

Résumant le contenu de son nouveau livre, l’auteur fait remarquer que les événements remontent à l’époque médiévale qui touche à sa fin, alors que l’humanité connaît fatalement des bouleversements religieux, culturels, politiques et économiques qui secouent violemment les empires et les nations.

«Des bouleversements qui, indique-t-il, font basculer inéluctablement le monde dans une nouvelle ère de l’histoire». «En Occident comme en Orient, où subsiste une rivalité latente, des dynasties tombent, tandis que d’autres naissent dans l’espérance et le drame», poursuit l’auteur, en soulignant que des «brèches apparaissent alors dans les remparts qui séparent les cultures et les peuples, dont certains connaissent un essor multiforme pendant que d’autres vivent dans la tyrannie et l’obscurantisme».

«Enat, l’héroïne de ce roman, relate-t-il, est une jeune femme ordinaire qui vivait, durant cette époque agitée et incertaine, dans une contrée totalement isolée du monde, d’où, ne pouvant plus supporter la souffrance et le désespoir qu’elle endurait, elle finit par fuir avec des inconnus pour découvrir enfin que ce monde-là est plus vaste que son village et que l’ignorance et l’incompréhension sont les principaux ennemis des peuples».

Dans la préface du livre, l’universitaire Mohamed Kiès souligne que «l’ouvrage démontre que la rencontre entre les êtres culturellement, ethniquement et religieusement différents n’est pas forcément porteuse d’opposition et de confrontation, mais peut être aussi source de dialogue, de compréhension et parfois d’amour», avant d’aouter que ce «nouveau roman est une ode à la tolérance et au vivre-ensemble». Natif de Sidi Bel Abbès, Ahmed Ouhala est architecte naval de formation.