La Protection civile se dotera d’une unité cynophile

Première du genre, une unité cynophile sera bientôt intégrée dans le dispositif d’intervention de la Protection civile de Sidi Bel Abbès.

La section canine qui disposera de tous les moyens requis (centre de dressage, chenil, etc.), aura pour tâche essen-tielle de contribuer aux opérations de recherches et de repérages ciblant des personnes ensevelies sous les décombres consécutivement à une catastrophe naturelle ou technologique (secousse tellurique, avalanche, ébou-lement, effondrement de bâtisses, etc.). Elle jouera, en conséquence, un rôle vital dans l’utilisation intelligente du facteur temps si nécessaire pour sauver des vies humaines en situation de détresse (dépistage, localisation des personnes en danger, sauvetage, évacuation, etc.). Dans le sillage de son plan de redéploiement stratégique mis en œuvre à travers la wilaya, la Protection civile a initié divers projets complémentaires portant sur la réalisation d’unités d’intervention secondaires dans les communes de Moulay Slissen, Ben Badis, Sidi Ali Boussidi, Ténira, Mostefa Ben Brahim et Ras El Ma.