La protection civile se dote d’une colonne mobile

Réagissez

Avec plus de 2 000 hectares de forêts partis en fumée, Sidi Bel Abbès aura été, l’an dernier, l’une des wilayas les plus touchées par les incendies survenus, parfois simultanément, dans plusieurs sites forestiers. Pour limiter, autant que faire se peut, l’ampleur de tels sinistres dont les causes sont multiples (négligences humaines, effets caniculaires, siroccos, pyromanie, etc.), les services de la protection civile viennent de mettre en place, comme de coutume, la fameuse colonne mobile que d’aucuns qualifient de véritable «fer de lance» du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts. Positionnée dans la localité forestière de Télagh, ladite colonne dont le personnel d’intervention se compose d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers, est dotée précisément d’une panoplie d’équipements opérationnels parmi lesquels figurent notamment une dizaine de camions-citernes, des véhicules de liaison et de transport, une ambulance médicalisée et autres accessoires complémentaires. La colonne mobile est appelée à intervenir en cas de sinistre de grande ampleur pour prêter main-forte aux différentes brigades de lutte relevant de la conservation forestière. Elle pourrait même s’impliquer dans des opérations de lutte contre des incendies de grande envergure pouvant survenir dans les wilayas limitrophes.