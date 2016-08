La première rame mise à l’essai

Réagissez

La première rame du tramway de Sidi Bel Abbès a fait son apparition, hier matin, lors d’une phase d’essais techniques préliminaires organisée en présence des responsables et élus locaux et des représentants de l’entreprise turque, Yapi Merzeki, chargée de la réalisation du projet.

Initiée sur une ligne de transport s’étalant sur 4 km environ, l’opération a été consacrée à la vérification des conditions de fonctionnement et d’exploitation de la rame et à la détection d’éventuelles insuffisances afin d’y apporter les réglages et autres correctifs requis. Au-delà des tests purement techniques, la procédure d’essai s’est également articulée autour de l’évaluation des différentes installations et des mécanismes de prévention et de sécurité. D’un coût global de plus de 32 milliards de dinars, le tramway qui devrait être mis en service au début de l’année prochaine, est appelé à desservir plusieurs sites urbains (campus universitaires, gares routières, cités d’habitation, etc.) sur un itinéraire global estimé à 14,5 km. Le tram qui comprend une trentaine de rames, dispose de diverses infrastructures opérationnelles parmi lesquelles figurent notamment 26 stations, 4 relais, 5 pôles de correspondance, 14 sous-stations et un centre d’entretien et de maintenance technique.