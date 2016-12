La nécessaire modernisation de l’aviculture

Réagissez

Le traditionnel Salon international de zootechnie, qui s’est achevé jeudi à Sidi Bel Abbès, a été l’occasion pour les participants de toucher du doigt les multiples carences qui minent particulièrement la filière avicole.

Au cours de leurs travaux, qui se sont étalés sur quatre jours, les professionnels, les producteurs et les experts venus en nombre au Salon, ont unanimement soutenu que la relance effective de l’aviculture passe impérativement par la levée d’une série de contraintes d’ordre technique, matériel et organisationnel qui semblent, à leurs yeux, s’installer dans la durée.

Des contraintes qui se répercutent inconsidérément sur le développement de la production avicole, tant sur les plans qualitatif et quantitatif, que sur le processus de commercialisation (coûts, distribution, etc.), et annihilent, de fait, toute perspective d’amélioration de la filière. Les intervenants n’ont pas hésité à citer, entre autres, l’absence de véritables marchés versés dans le commerce des produits avicoles, la faiblesse des infrastructures de conditionnement et de conservation des produits, l’inexistence d’un dispositif de régulation fiable, l’instabilité des prix et, surtout, la mainmise de bon nombre de maquignons et autres intermédiaires sur les circuits d’approvisionnement et de distribution.

Une situation qui, ont-ils précisé, n’est pas sans influer, au bout du compte, sur le pouvoir d’achat des consommateurs aux revenus modestes. Appelant donc à une nécessaire mise à niveau de la filière par le règlement des difficultés énumérées, les participants ont recommandé, en outre, la création d’abattoirs industriels, la modernisation des techniques d’élevage, la valorisation de l’outil de production et l’implication des professionnels dans l’instauration progressive des mécanismes devant aboutir au fameux et non moins salutaire équilibre entre l’offre et la demande. Il est utile de signaler qu’une soixantaine d’exposants nationaux et étrangers (Italie, France, etc.) ont été conviés à la manifestation qui s’est déroulée à la salle du complexe omnisports de Sidi Bel Abbès.