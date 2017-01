La mise en service du tramway prévue avant avril 2017

Réagissez

«La mise en fonction du tramway de Sidi Bel Abbès interviendra au cours du premier trimestre de l’année 2017», a déclaré, hier, le nouveau wali, Hachani Tahar, à la télévision.

«Ce projet structurant améliorera considérablement la qualité du transport public en milieu urbain», a-t-il précisé. Selon le directeur des transports, le taux d’avancement du projet a dépassé les 80% et devrait connaître une cadence soutenue pour l’achèvement des travaux dans les délais. Le projet s’étend sur un tracé de 17 kilomètres et comprend 26 stations. Les premiers tests techniques ont, pour rappel, été effectués en décembre dernier sur 4 km du tracé du tramway reliant plusieurs points au centre-ville. Ces essais ont été effectués à partir du poste de maintenance jusqu’à la gare routière au nord, en passant par le complexe universitaire et haï Benhamouda. Cette opération se poursuivra jusqu’au au lieu-dit «Rocher» pour atteindre 7 km, alors que les tests finaux sont prévus dans deux mois. L’entrée en exploitation de ce moyen de transport va générer 600 à 700 emplois permanents. Pour rappel, les travaux de réalisation du tramway ont été lancés en août 2013 pour une enveloppe de 32,3 milliards de dinars.