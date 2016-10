La galerie Nouara renoue avec les arts plastiques

Réagissez

Renouant avec les traditionnelles activités picturales, la galerie d’arts Nouara de Sidi Bel Abbès abrite, depuis quelques jours, une intéressante exposition de tableaux réalisés par Abdelkader Belkhorissat, l’un des artistes-peintres les plus en vue du paysage artistique.

Composée d’une trentaine d’œuvres de haute volée où les tons et les couleurs se côtoient harmonieusement, l’exposition n’en dégage pas moins le talent, le raffinement et l’incontestable niveau de créativité de l’artiste dont le riche parcours n’a d’égal que l’intarissable passion qu’il nourrit, depuis son jeune âge, pour les arts plastiques.

S’inspirant de choses et d’autres, Abdelkader Belkhorissat y dévoile, de prime abord, une variété de toiles qui, assimilées à un véritable hymne dédié à la gent féminine, sont consacrées précisément à la femme et son rôle majeur dans la mouvance sociale. Remontant le temps, l’artiste-peintre met également en scène une superbe palette d’édifices culturels (mosquées) et autres vestiges ancestraux, illustrant la richesse et la diversité du fabuleux patrimoine historique du pays.

Perçue par bon nombre de visiteurs comme une halte qui vaut réellement le détour, l’exposition se poursuivra jusqu’au 17 octobre. Abdelkader Belkhorissat, qui est actuellement responsable de l’Ecole des beaux-arts de Sidi Bel Abbès, a exercé ses talents d’artiste en participant, par le passé, à de multiples expositions individuelles et collectives, organisées en Algérie et à l’étranger (Moscou, Tunis, Paris, Aix-en-Provence...). Ses travaux picturaux lui ont valu, du reste, divers prix et distinctions.