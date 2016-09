L’Office des publications scolaires en quête de réhabilitation

Réagissez

L’antenne de l’Office national des publications scolaires (ONPS) de Sidi Bel Abbès est, depuis quelques années, en quête d’une hypothétique opération de réfection qui contribuerait à l’amélioration de l’image, quelque peu flétrie, de l’établissement public.

Située au rez-de-chaussée d’un vieil immeuble dont la construction remonte à l’ère coloniale, ladite antenne qui donne sur une artère très fréquentée du centre-ville, abrite quelques locaux (administration, stockage, etc.) dont les murs, tout autant que le plancher, sont littéralement frappés de vétusté. Une situation fort incommodante pour le personnel de l’établissement qui avait fait, pourtant, l’objet d’une étude technique d’aménagement adressée à la tutelle voilà plus d’une année déjà, mais restée, inexplicablement, sans écho.

L’autre contrainte, et non des moindres, à laquelle font manifestement face les gestionnaires de l’antenne, est liée à la promiscuité des lieux où, durant les périodes de répartition et d’acheminement des livres et manuels scolaires vers les différents établissements éducatifs de la wilaya, les travailleurs rencontrent d’énormes difficultés pour s’acquitter de leurs tâches. Des tâches dont le volume s’est considérablement accru au cours de ces dernières années face à l’évolution perceptible des besoins exprimés en documentation scolaire.