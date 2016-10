L’hôpital doté de nouveaux équipements

Réagissez

Manifestement saturé depuis quelques années déjà, le service de néphrologie du centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès vient d’être doté d’un lot inespéré de 18 appareils d’hémodialyse qui ont eu pour effet d’améliorer les conditions de traitement des quelque 150 insuffisants rénaux dénombrés.

Des malades qui, issus pour la plupart des franges sociales vulnérables, étaient, pendant longtemps, confrontés à d’éprouvantes attentes avant de pouvoir prétendre aux incontournables séances d’hémodialyse. S’exprimant à ce propos, une source hospitalière a indiqué que jusqu’alors, «le nombre réduit d’appareils d’hémodialyse et leur saturation limitaient considérablement les conditions d’accueil et de prise en charge des malades qui, faute de mieux, devaient s’armer de patience en attendant leur tour». D’un coût global de plus de 40 millions de dinars, ces équipements, qui s’intègrent dans un programme de modernisation progressive des infrastructures médicales du CHU, sont venus à point nommé pour atténuer la pression que subissaient aussi bien les patients que le personnel médical et paramédical du service de néphrologie.