L’ENIE remet en service son unité d’intégration électronique

L’unité d’intégration électronique de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) est désormais en service. Complètement détruite par un incendie en 2015, elle a été remise en service, jeudi, par les ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et de la Poste et Télécommunications, Mme Houda Imane Feraoun.

Pour le directeur général de l’ENIE, Djamel Bekara, «l’entrée en production de l’unité d’intégration couronne les efforts de l’entreprise pour mener à bien son plan de redéploiement initié en 2010». L’usine d’intégration électronique, dont les travaux de reconstruction et d’équipement ont duré deux ans et demi, comporte plusieurs ateliers, notamment ceux de fabrication de panneaux électroniques des véhicules et d’appareils électroniques. Erigée sur une surface de 10 000 m2, l’usine compte trois chaînes de montage et est dotée d’un système de contrôle de température et de particules à même de préserver les installations très sensibles nécessaires à la fabrication de cartes-mères électroniques. Aussi, 300 000 produits finis seront assemblés chaque année dans cette nouvelle unité, tels que les smartphones, les téléviseurs LED, les terminaux de paiement électronique (TPE) et bien d’autres équipements électroniques.

A ce propos, la ministre de la Poste et des Télécommunications a exhorté les cadres de l’ENIE à «la nécessité d’exploiter pleinement les moyens dont dispose l’entreprise pour répondre aux besoins du secteur de la Poste». Mme Houda Feraoun a également fait savoir que son département «tend actuellement à jauger les capacités de l’ENIE à fabriquer des équipements électroniques, comme les terminaux de paiement électronique et les des équipements de réception de communication par satellite pour l’exploitation du satellite algérien Alcom Sat 1 avec des moyens fabriqués en Algérie».

En visitant l’unité recherche et développement, la ministre des PTIC a aussi mis en exergue les possibilités offertes après la mise en service de cette structure pour la prise en charge de la rénovation et la réparation des équipements disponibles chez Algérie Télécom et Algérie Poste.