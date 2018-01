L’engagement exemplaire d’une association

Réagissez

Dans le sillage de son engagement humanitaire multiforme, l’association Amel fi el hayat (Espoir dans la vie) de Sidi Bel Abbès vient d’initier une nouvelle action de solidarité en assurant le gîte et le couvert aux malades cancéreux issus de diverses wilayas de l’ouest du pays (Saïda, Tiaret, etc.). En attendant la réalisation d’une hypothétique «maison d’accueil», qui viendrait en complément du centre anticancer nouvellement mis en service à Sidi Bel Abbès, les responsables de cette association ont, pour ce faire, pris l’initiative d’aménager le local qui leur sert de siège, en y réservant un espace de restauration et d’hébergement d’une douzaine de lits.

Cet espace est ouvert exclusivement aux malades cancéreux venant au centre anticancer de Sidi Bel Abbès pour y subir les séances de chimiothérapie qui s’étalent parfois sur plusieurs jours. Des malades qui, issus majoritairement de milieux sociaux vulnérables, se trouvent dans l’impossibilité de faire face aux frais d’hôtellerie et de restauration, qui sont, de nos jours, exorbitants. Créée voilà une quinzaine d’années, l’association Amel fi el hayat, qui manque cruellement de moyens, se démène, non sans difficultés, pour prêter aide et assistance aux malades cancéreux en atténuant, autant que faire se peut, les multiples contraintes auxquelles ils sont inconsidérément confrontés.