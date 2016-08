L’austérité budgétaire plane sur le Festival du raï

Réagissez

Le Festival national de la chanson raï, qui doit se dérouler vers la fin du mois d’août à Sidi Bel Abbès, sera, cette fois-ci, inéluctablement frappé de quelques modifications touchant particulièrement à la durée de la manifestation et au nombre de chanteurs devant y participer. S’étalant traditionnellement sur une semaine, la prochaine édition du festival sera désormais réduite à quatre jours seulement, en raison des restrictions budgétaires en vigueur. En termes d’animation artistique, le nombre de «raï-men» sera également revu à la baisse puisque, contrairement aux années précédentes, l’édition 2016 verra la participation d’une trentaine d’artistes au lieu du double habituellement. Se voulant rassurant, M. Zouaoui, cadre à la direction de la culture, a, néanmoins, tenu à tranquilliser les passionnés et autres mordus de la chanson raï, que «ces changements n’auront pratiquement aucune incidence majeure sur les conditions d’organisation et de déroulement du festival», qui se déroulera, comme de coutume, dans l’enceinte du stade municipal des Trois frères Amarouche.