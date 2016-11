L’association Jeunesse volontaire mise sur la reforestation

Réagissez

Elle s’est engagée formellement à concrétiser, à Sidi Bel Abbès, un audacieux programme visant la plantation de quelque 60 000 arbustes de diverses espèces.

C’est le défi que vient de se lancer Jeunesse volontaire, une association bien connue dans la cité de la Mekerra pour avoir organisé, par le passé, de multiples opérations de volontariat visant précisément la protection et l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des populations. Jeunesse volontaire, qui sera secondée dans cette laborieuse tâche par de nombreux écolos, militants associatifs et autres acteurs locaux (université, communes, forêts, etc.), compte mettre à exécution son plan de reboisement en plantant 1000 arbustes dans chaque commune et 9000 autres au chef-lieu de la wilaya. Dans ses orientations générales, l’opération devrait se solder, à terme, par la création de nouveaux espaces verts dans les quartiers et cités d’habitation qui en sont dépourvus et le reboisement de divers sites dénudés pouvant devenir, plus tard, des lieux de détente et de repos pour les citoyens.