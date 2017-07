Lac Sidi Mohamed Benali (Sidi Bel Abbès)

L’association El Baraka sensibilise sur les risques de noyade

Vue du lac Sidi Mohamed Benali

El Baraka, une association de soutien aux personnes handicapées de Sidi Bel Abbès, aura réussi une véritable gageure en rassemblant, en cette période estivale, de nombreux acteurs et militants associatifs autour d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation au profit du grand public (vacanciers, automobilistes, campeurs, etc.).

Le point de départ de l’opération a été le fameux lac de Sidi Mohamed Benali, où la caravane, composée essentiellement du mouvement associatif local (Jeunesse volontaire, Scouts musulmans algériens, syndicats des chauffeurs de taxis, etc.) a organisé de multiples actions de nettoiement et d’entretien avant de prodiguer aux randonneurs et autres habitués des lieux, divers conseils de prudence et de mesures de précaution en les mettant notamment en garde contre les risques de baignade dans les eaux «trompeuses» du site, devenu, au cours de ces dernières années, l’une des destinations les plus prisées par les familles et les amateurs d’évasion. Les caravaniers n’ont, cependant, pas omis de mettre en garde les citoyens contre les dangers de la route (excès de vitesse, inobservation du code de la route, etc.) avant de les sensibiliser à l’impérieuse nécessité, pour tout un chacun, de s’impliquer pleinement dans la protection de l’environnement, du cadre de vie, des sites forestiers et du milieu naturel dans son ensemble. Les caravaniers se rendront, lundi prochain, sur le littoral de Aïn Témouchent où ils organiseront diverses actions de prévention similaires au profit des estivants.



M. Habchi