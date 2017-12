L’ambassadeur d’Italie en visite à Sidi Bel Abbès et Saïda

Réagissez

M. Pasquale Ferrara, ambassadeur d'Italie en Algérie

L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Son Excellence M. Pasquale Ferrara, a effectué une visite hier et aujourd'hui à l'ouest du pays sur les chantiers des entreprises italiennes Condotte d’Acqua, Rizzani De Eccher et Astaldi.

Selon un communiqué de l'ambassade d’Italie, cette visite s’inscrit dans le cadre d’un parcours qui vise à «valoriser la collaboration stratégique algéro-italienne dans la réalisation des grands ouvrages infrastructurels dans le pays».

Durant sa visite à Makedra, Sidi Bel Abbès et Saïda, M. Pasquale Ferrara se rendra sur le chantier de la ligne ferroviaire Oued Tlelat-Tlemcen, constituant le premier lot de la ligne (135 kilomètres de longueur) qui s’étend d’Oued Tlelat jusqu'à Akid Abbas, à la frontière algéro-marocaine. Un chantier confié à la société Condotte d’Acqua, en consortium avec la société Rizzani de Eccher, pour un montant total des travaux d'environ 1640 millions d’euros.

Le projet comprend la réalisation d'une ligne ferroviaire à double voie électrifiée et à grande vitesse (vitesse maximale prévue 220 km/h) ainsi que plusieurs ouvrages d’art, dont une galerie de 620 mètres et 53 viaducs. M. Pasquale Ferrara aura, également, l’occasion de visiter les chantiers de la société Astaldi en charge de trois importants projets dans la région. Le premier projet, concrétisé à 100%, concerne la ligne ferroviaire Saïda-Moulay Slissen sur 120 km de voie.



Promotion et échange des compétences

«Le train circule officiellement depuis le 1er mai 2017, assurant ainsi la liaison Saïda-Oran en aller et retour», indique le communiqué de l’ambassade d’Italie. Le second projet, réalisé en groupement avec la société algérienne Cosider, concerne la ligne ferroviaire Saïda-Tiaret sur une longueur de 153 km. «Le projet, dont la finalisation est prévue pour 2019, est à 65% d’avancement», précise le même communiqué. Le troisième projet que visitera M. Pasquale Ferrara concerne la ligne ferroviaire Redjem Demouche-Mecheria, réalisé en groupement avec Etrhb Haddad.

L’ambassadeur d’Italie souligne que «les entreprises italiennes, qui collaborent pour la promotion et l’échange des compétences, d’expertise et de formation, travaillent depuis toujours avec leurs homologues algériennes à la réalisation des projets d’envergure internationale classés parmi les plus importants du continent africain et contribuent ainsi au développement économique de l’Algérie dans le secteur des infrastructures».

La visite de l’ambassadeur d’Italie, qui fait suite à celle effectuée le 26 septembre dernier au chantier de l’entreprise italienne CMC di Ravenna, à Constantine, sera ponctuée par un point de presse qu’animera aujourd’hui M. Pasquale Ferrara sur le site du chantier de l’entreprise Astaldi, sis à la gare de Saïda.