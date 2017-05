Insécurité dans les centres de soins

Réagissez

Le comportement belliqueux de certains accompagnateurs et proches de malades s’est de nouveau manifesté à Sidi Bel Abbès, en ciblant, cette fois-ci, la clinique de maternité publique du chef-lieu de la wilaya, où un médecin de garde a failli être brutalisé par un individu. Selon une source proche de l’établissement, ce dernier, visiblement dans un état second, aurait exhibé une arme blanche, en menaçant le médecin, au prétexte que son épouse (parturiente) n’était pas prise en charge convenablement. Réagissant aux menaces d’agression proférées à l’encontre de leur confrère, qui, se sentant littéralement en danger, n’avait d’autre choix que de prendre ses jambes à son cou pour se réfugier dans une salle attenante au service de garde, les médecins-résidents ont organisé, ces derniers jours, un sit-in de protestation dans l’enceinte de l’établissement de santé pour dénoncer vigoureusement cette intrusion qui écorne davantage l’image de marque du corps médical et paramédical dans son ensemble. Ils ont, de ce fait, réclamé avec insistance la mise en place pressante des conditions requises devant permettre au personnel de travailler en toute sécurité.