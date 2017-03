Grosse colère des entrepreneurs du BTPH

Réagissez

Ayant connu son apogée durant les deux dernières décennies à la faveur d’un plan de charge exponentiel soutenu par une manne pétrolière propice, l’outil de réalisation du secteur du BTPH «est aujourd’hui à l’agonie», estiment de nombreux opérateurs économiques locaux.

«C’est tout le tissu économique de la wilaya, composé de milliers d’entreprises en bâtiment, qui est en train de se disloquer», note Meksi Abdallah, responsable de la société EGTH. Selon lui, les suspensions ou ruptures de contrats de travail dans ce secteur touchent pratiquement l’ensemble des entreprises disposant de qualifications techniques en deçà de la catégorie 5. Une simple tournée dans les chantiers implantés ici et là permet de constater l’ampleur de la crise qui frappe de plein fouet ce segment de l’activité économique. Certains chantiers tournent au ralenti, alors que d’autres sont à l’arrêt après résiliation, aux torts de l’entreprise, qui, le plus souvent, n’arrive même pas à assurer les frais de gardiennage. «A cela vient s’ajouter une étrange instruction exigeant la catégorie 5 comme condition d’éligibilité pour des projets de moins d’un milliard de centimes, poussant, du coup, des centaines d’entreprises vers la faillite», révèle M. Meksi.

Il explique que de nombreux maîtres d’ouvrage, entre autres la direction de l’urbanisme (DUC), ont procédé, depuis deux mois, au lancement de cahiers des charges en exigeant la catégorie 5 comme condition d’éligibilité, même pour des projets de moins de deux millions de dinars, affirmant que ce sont là les instructions du nouveau wali. «Pensez-vous qu’une entreprise de catégorie 5, 6 ou 8 va mobiliser ses moyens colossaux pour la réalisation d’une simple plate-forme avec bordure ? Aucune wilaya n’a opté pour cette démarche,sauf Sidi Bel Abbès», ajoute-t-il, rappelant que même la réglementation prévoit d’accorder un quota de 20% des projets publics aux jeunes microentreprises, pour faciliter leur intégration dans le tissu économique. Pour de nombreux opérateurs locaux, le maintien de cette instruction, au demeurant incompatible avec la réalité du secteur et de la réglementation le régissant, aura pour conséquence la liquidation juridique de centaines d’entreprises et la mise au chômage de milliers d’ouvriers et d’agents de maîtrise.