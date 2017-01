Gel des agréments de 13 promoteurs : Les souscripteurs, des victimes collatérales à Sidi Bel Abbès

Réagissez

Treize promoteurs immobiliers de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont vu leur agrément gelé, début janvier, par le ministère de l’Habitat pour «non-respect des cahiers des charges imposés par la réglementation en vigueur», selon le site d’information Algérie-focus.

Au total, près d’un millier de promoteurs immobiliers se sont vu infliger cette même sanction à travers le territoire national. «La décision s’inscrit dans le cadre de l’application des lois régissant la profession de promoteur immobilier en vue de garantir la protection des droits de toutes les parties concernées par les projets réalisés par ces promoteurs immobiliers», selon un communiqué du ministère de l’Habitat.

Ces promoteurs se sont lancés dans la commercialisation de logements, alors qu’ils ne sont même pas inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers, ou demeurent encore non affiliés au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI), selon cette même source. Pour les souscripteurs, la décision prise par le ministère de l’Habitat risque de rendre caducs les contrats de réservation et de vente sur plan en cas d’incident majeur ou de suspension des travaux.

A Sidi Bel Abbès, des centaines de demandeurs dans le cadre du logement promotionnel aidé pourraient faire les frais de ces mesures de gel, apprend-on auprès d’un opérateur local. Celui-ci précise que certains promoteurs, dont les noms sont portés sur cette liste «font face à des difficultés financières ou n’ont pas procédé à temps au paiement de leurs cotisations au FGCMPI».

En ce qui concerne les conséquences de ce gel temporaire d’agrément, il affirme que les notaires et les banques peuvent refuser toute transaction avec les promoteurs sus-cités, et ce, jusqu’à régularisation de leur situation avec le ministère de l’Habitat. Le secteur de l’habitat connaît un désastre. Un programme de 1175 logements, dont 138 LSP et 100 LPA, est en souffrance depuis… 2006.