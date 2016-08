Formation pour les nouvelles recrues de l’éducation

Réagissez

Les 671 nouvelles recrues du secteur de l’éducation de Sidi Bel Abbès ont été intégrées dans un important cycle de formation complémentaire devant s’étaler du 16 au 28 juillet courant.

Embauchés à l’issue d’un concours sélectif comprenant des épreuves écrites et orales, les lauréats, qui seront encadrés par des équipes de pédagogues, auront à s’imprégner de divers cours et autres séances explicatives devant s’articuler autour de thèmes pertinents, à l’instar des textes et dispositions réglementaires régissant le secteur scolaire, la psychologie de l’enfant, la gestion méthodologique de la classe et les données de base de la psychopédagogie. Répartis entre les trois paliers de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire), les futurs enseignants devraient, par ailleurs, prendre incessamment connaissance de leurs affectations respectives établies sur la base du plan de recrutement élaboré en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2016-2017.