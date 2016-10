Festival du raï de Sidi Bel Abbès : La part belle aux chanteurs locaux

Réagissez

La 9e édition du Festival de la chanson raï, prévue du 3 au 5 novembre prochain à Sidi Bel Abbès, se déroulera à la maison de la culture Kateb Yacine, a indiqué, jeudi lors d’une conférence de presse, le commissaire du festival, Lotfi Attar.

Habituellement, les soirées musicales du Festival du rai se tenaient au stade des 3 Frères Amarouche, et ce, durant la période juillet-août. Ce changement de lieu est dicté, selon le conférencier, «par le report de la date du festival et les nouvelles orientations du ministère de la Culture en matière d’organisation des manifestations culturelles à travers le pays».D’ailleurs, l’enveloppe allouée cette année à cette 9e édition a été fixé à 15 millions de dinars, en baisse par apport aux budgets octroyés aux précédentes éditions.

Selon Attar Lotfi, figure emblématique du groupe Raina Rai, des chanteurs locaux, ainsi que des vedettes de la chanson rai, à l’image de Kader Japoni et Billel Sghir, prendront part à cette édition. Parmi les artistes du cru programmés figurent, entre autres, cheb Mohamed Abbassi, Cheikh Naam, cheb Yacine, Cheikh Hattab et le groupe Raïna Raï. Il y a lieu de rappeler que le maintien de cette manifestation culturelle et la nomination de Lotfi Attar en qualité de commissaire du festival ont été officialisés lors de la visite effectuée le 8 octobre à Sidi Bel Abbès par le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi.