La seconde édition du semi-marathon de Sidi Bel Abbès aura lieu samedi prochain, sous le slogan «Ville verte, sport pour tous», selon le Dr Kouider Benhaouidga, membre du comité d’organisation.

La «Course belabessienne», prévue sur un parcours de 10 km, tout au long du boulevard de la Macta, est ouverte à l’ensemble des sportifs de la région, tous âges confondus, précise notre interlocuteur. Elle est organisée par les associations Jeunesse volontaire et Niaama, avec l’aide de l’APC. «Ce semi-marathon a un double objectif : initier les sportifs à une discipline qui attire de plus en plus d’adeptes et les sensibiliser aux questions environnementales et sanitaires», indique le Dr Benhaouidga.

A J-3 de cette manifestation, quelque 1000 personnes, dont 128 femmes, venues de plusieurs régions du pays, se sont déjà inscrites au niveau du chapiteau dressé sur l’esplanade du 1er Novembre, précise-t-il. En marge de cette manifestation, une foire associative se tiendra sur l’esplanade de la Macta, comprenant notamment des expositions culturelles, des ateliers de dessin et des jeux.

Aussi, des opérations de dépistage grand public du diabète, de l’hypertension artérielle et le calcul de l’indice de masse corporel (IMC) sont menées, depuis mardi, au niveau du cinéma Amarna (ex-Olympia). Pour le président de l’association Jeunesse volontaire, Ayadoun Sid Ahmed, il est également prévu de lancer une opération de plantation de 60 000 arbres à travers plusieurs communes de la wilaya.